日本野球機構（NPB）などは5日、日本ハム・伊藤大海投手（28）がコンディション不良のため東京ドームで15、16日に開催する韓国との強化試合の出場を辞退すると発表した。井端監督は来年3月のWBCでの選出を見据え「どのピッチャーも、ここで来なかったからどうこう、というのはない」と説明。代わってDeNA・石上泰輝内野手（24）が追加招集された。また、宮崎合宿に参加予定の巨人・岡本和真内野手（29）は家庭の事情のため