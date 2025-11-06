新潟県の花角知事は11月14日で調整している柏崎刈羽原発の視察について、5日の会見で事故への対応力などを見るとした上で、今後示す自身の判断にも影響する可能性があるとの考えを示しました。 【花角知事】「私自身の東京電力に対する見方が変わるかどうかということはあるかもしれない。現場を見ることで。できるだけ肌で感じたい」近く、東京電力・柏崎刈羽原発を視察する意向を表明している花角知事。関係者によりますと11月1