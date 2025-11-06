11月6日（木）の交通取締情報 ＜午前＞県道・・・熊本市中央区水道町（歩行者妨害）国道387・・・熊本市北区鶴羽田（携帯電話・シートベルト）県道・・・上益城郡山都町畑（交差点違反）  ＜午後＞県道・・・山鹿市南島（スピード違反）国道266・・・上益城郡大矢野町中（携帯電話・シートベルト）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、