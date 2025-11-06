歌手の華原朋美（５１）の近影がＳＮＳで「激ヤセ」していると評され、注目を集めている。６月に全国ツアーを完遂し、９月にメモリアルライブを成功させるなどしたが、名プロデューサーへの思いを吐露していたという。華原は１０月、Ｘ（旧ツイッター）に自身の写真を投稿し、ほおがコケているように見えて話題になった。仕事の打ち上げを楽しむ一枚だったが、ネットユーザーからは「すごい激やせ大丈夫かな」などと心配の声が