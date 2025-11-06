阪神の２０２４年ドラフト１位ルーキー・伊原陵人投手（２５）が来季に向け、意欲を語った。５日は二軍施設・日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムでの秋季練習に参加。ランメニューや投手ノックに打ち込んだ。ルーキーイヤーの今季は先発として１７試合、中継ぎとしても１１試合に登板し、５勝（７敗）、防御率２・２９。「１年間やり切ることを目標にしていたので、フルでは回れなかったですけど。先発も中継ぎも両方できたのは、すごく