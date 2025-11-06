鷹指揮官の?破壊＆再生発言?が早くもチーム内で反響を呼び起こしている。ソフトバンクは先月３０日に阪神との日本シリーズを制し、５年ぶりの日本一を達成。故障者が相次いだ中でチームの層の厚さ、底力を発揮したシーズンとなった。悲願達成から１週間。ナインにとってはつかの間の休息が訪れたわけだが、すでに危機意識も潜在している。それは日本一を決めた当日夜、小久保裕紀監督（５４）が報道陣に語った来季に向けての宣