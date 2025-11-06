Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）に対してチームがお粗末な扱いをしたとして波紋が広がっている。去就問題が大詰めを迎えている角田は、ブラジル・グランプリ（決勝９日＝日本時間１０日）でアピールを狙うが、大一番を前にとんだ目にあってしまった。欧米のスポーツを扱う国際メディア「スポーツキーダ」は「角田裕毅、Ｆ１週末前にブラジルの空港で迷子に。レッドブルのスタッフが出迎えず」と題して?アクシデント?に見舞