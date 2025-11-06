タレントの手越祐也（３７）が俳優活動、音楽活動で存在感を示している。かつてはヤンチャ系で世間を騒がせたが、日本テレビ系１０月期「ぼくたちん家」（日曜午後１０時３０分）への出演をめぐり?身体検査?を難なくパス。活躍の幅を広げるため、古巣のＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴへの?出戻り?をすすめる声もある。手越は日テレ系「世界の果てまでイッテＱ！」の９月放送で、自身５年ぶりとなる単独ロケで中国に