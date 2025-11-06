巨人の石井琢朗２軍監督（５５）が５日、“琢朗節”全開で指導をスタートさせた。４日に就任が発表され、秋季キャンプの午後組に合流。Ｇ球場での午前練習、午後にＧタウンに移動後のフリー打撃まではじっくりと選手を観察する場面が目立ったが、ロングティーが始まると雰囲気が変わった。４年目の笹原に対し、トスを上げながら「まだ（限界を）超えてないよ！」「ここから出し切らないと力にならない」などと熱いゲキを飛ばし