今年７月に２０キロの激やせが話題になった、お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎。あれから４か月たった現在の姿は…。水曜レギュラーを務める５日のＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）では「見取り図の専門店ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」（通称ミトコレ）の企画を放送。まもなく４０歳を迎える盛山が、大人の通う専門店をめぐり、知識をつけてかっこいい大人の男を目指すコーナーだ。オールブラックのスーツ衣装