１９８０年代の巨人で最強助っ人とうたわれたウォーレン・クロマティさん（７２）が５日放送の日本テレビ系「人生が変わる１分間の深イイ話復活２時間ＳＰ」（午後７時）に出演。都内で２０１９年に結婚した妻と５歳の息子・チャズ君と暮らす現在の生活を明かした。２０２１年にギラン・バレー症候群を発症し、電動車いす生活を送るクロマティさん。抹消神経の異常のため手足に力が入らなくなり、重症化すると呼吸ができなく