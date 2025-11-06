阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男ＳＡ（４４）が、高知・安芸で行われている秋季キャンプに、臨時コーチとして招聘（しょうへい）されることが５日、分かった。第３クール中の現地訪問が予定されており、今年２月の春季キャンプに続いての指導となる。今秋から打者に転向した西純矢外野手（２４）や伸び悩んでいる若虎たちを中心に、超人イズムを注入して来季に向けた成長を手助けする。宜野座から安芸へと舞台を移