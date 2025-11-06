阪神の高橋遥人投手（２９）が５日、レベルアップのオフを過ごすことを意気込んだ。「左尺骨短縮術後に対する骨内異物除去術」を受けてから約１年。７月に１軍復帰登板してから、今季は８試合に登板して３勝１敗の成績を残し「しっかりまた投げられるようにしてもらって感謝です」と改めて語った。リハビリもなく過ごせるオフは、２０年オフ以来となる。「生き物的に強くなれるように」と目指すのはフィジカル強化だ。「体の大