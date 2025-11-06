阪神・藤川球児監督（４５）が５日、３球団競合の末に交渉権を獲得したドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝へ“最初の宿題”を与えた。４日に横浜市長杯・準決勝で敗退し、大学野球の幕を閉じた立石。プロ入りへの本格的な準備を始めるにあたって、指揮官は「新人選手が入ってきて、どうやってアスリートとして昇っていってるかというのを、俯瞰（ふかん）的に親御さんと見てみることが重要」とまず取り組むべき課