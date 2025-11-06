阪神の森下翔太外野手（２５）は５日、２０２６年のセ・リーグ公式戦の開幕戦が３月２７日の巨人戦（東京ド）となったことを受け、昨年の雪辱に燃えた。２４年は同じカード、舞台で無安打に終わって黒星。来年こそ自らの快音で勝利に導きたい。この日は６日からの侍ジャパン合宿に向けて、坂本誠志郎捕手（３１）とともに宮崎入り。来季の飛躍のためにも、多くの技術を吸収すると誓った。選手もファンも、開幕戦は特別な感情を