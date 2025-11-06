日本のがんによる死亡率は、世界のなかでは依然として高いまま。あなたは、がん検診を受けていますか？（写真：tsukat / PIXTA）【画像】松田さんの肺のX線写真、がんや転移の様子がわかる「がん検診を受けましょう」。国のがん対策推進に長く関わり、多くの人にそう呼びかけていた“がん検診のスペシャリスト”である医師に肺がんが見つかった。しかも両肺や脳に転移している「ステージ4」の進行がんだ。毎年受け続けた検診。前回