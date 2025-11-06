◇第50回社会人野球日本選手権第5日1回戦明治安田4―2西濃運輸（2025年11月5日京セラD）明治安田は逆転勝利で17年以来8年ぶりの初戦突破を決めた。早大出身で入社6年目右腕の竹田が日本選手権初登板初先発。145球を投じて8回1/3を2失点で勝利投手となり「やっと出番がきた。最後は死ぬ気で投げました」と汗を拭った。故障に見舞われた早大時代は公式戦登板なし。社会人でも長く続いた苦節の時期を乗り越え「実績がなく