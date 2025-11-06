半世紀続いてきたガソリンの暫定税率を廃止することが、与野党の合意で決まった。ガソリン代が安くなるのは利用者にとってプラスだが、道路の代替財源を確保し、また脱炭素にも逆行しない新たな制度を作る必要がある。与野党にはその責任がある。自民、立憲民主、国民民主などの与野党６党は、物価対策の一環として、ガソリン税の暫定税率を１２月３１日に廃止することで合意した。軽油引取税の暫定税率は来年４月１日に廃止