政府は、病院や介護施設の職員の賃上げを後押しし、高騰する食費や燃料費、委託費などを支援するための補助金を２０２５年度補正予算案に盛り込む方針を固めた。業務の効率化も推進する。物価高で医療・介護分野の経営環境は悪化しており、全国で提供体制を維持する狙いがある。高市首相が１０月に策定を指示した総合経済対策の一環で、政府・与党は裏付けとなる補正予算案を今国会で成立させる方針だ。医療や介護などのサー