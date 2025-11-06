［人口危機］＜６＞就職を目指し活動する女子大学生は結婚の次に想定する仕事と育児の両立が人生の大きな壁と感じる。東京都内の大学３年の学生（２１）もその一人。「結婚したいし仕事も続けたい。だが、両立が難しいなら結婚や子どもは諦めざるを得ない」。別の学生（２０）も「フルに働きながら子育てをしたいが収入が減る時短勤務でないと両立できそうにない」と不安をもらす。子育てへの不安が未婚化に影響している。国立