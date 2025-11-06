SnowManの向井康二（31）が5日に放送されたTBS系「ニノなのに」（後8・54）に出演。母親との日常会話について明かされた。今回は「口コミが広まる早さ検証第2弾あっという間に広がるの『あっと』の早さはどのぐらい!?」と題して放送され、向井がタイ料理店でアルバイトをして挑戦した。検証するお店に到着した向井は、教育係のベテランアルバイトの女性とタイ語で会話していた。これに番組スタッフが「向井さん凄いですね