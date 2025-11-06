３回目からは管理者同席、５回目以降は弁護士が対応高圧的な保護者に対応する教員向けに東京都教育委員会が定めるガイドライン（手引）の骨子案が判明した。数時間に及ぶこともある保護者との面談時間を原則３０分以内としたほか、通話を含めて録音することなどを盛り込んだ。全国初の「カスタマーハラスメント防止条例」の施行を受けたもので、保護者の暴言や中傷、理不尽な要求から教員を守る狙いがある。東京都では４月、顧