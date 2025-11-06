厚生労働省は、ジェネリック医薬品（後発薬）のある先発薬を希望する患者が上乗せして支払う額を引き上げる方向で検討に入った。安価な後発薬の普及を進めて医療保険給付を抑え、現役世代の保険料負担などを軽減する狙いがある。６日の社会保障審議会（厚労相の諮問機関）の医療保険部会で引き上げ議論に本格着手する。先発薬を巡っては、２０２４年１０月から、有効成分が同じ後発薬のある先発薬を希望した患者が１〜３割の自