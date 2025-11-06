名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件は、２６年の歳月を経て容疑者が逮捕された。奈美子さんの夫の悟さん（６９）は「一区切りついた」と語る。ただ、逮捕されたのは高校の同級生だった安福久美子容疑者（６９）。「『なぜ奈美子だったのか』という疑問が晴れるまで事件は終わっていない」と胸の内を明かした。（中部支社河野圭佑、池田浩隆）「約束を断って