安全保障会議を開いたロシアのプーチン大統領＝5日、モスクワ（代表撮影、ロイター＝共同）【モスクワ共同】ロシアのプーチン大統領は5日、安全保障会議を開き、トランプ米大統領が「核兵器実験」を指示したことなどについて協議した。ベロウソフ国防相は「本格的な核実験の準備を直ちに開始するのが妥当だ」と提案。北極圏ノバヤゼムリャ島で短期間のうちに実施可能だと報告し、米国をけん制した。国営テレビが会議の冒頭の発言