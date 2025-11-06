前日に就任が発表された巨人・石井琢朗２軍監督が５日、チームへ本格的に合流し、秋季キャンプで若手選手中心の午後組の指導を開始した。「最初はどんな練習をしているのかを見るだけ」と選手の動きを見守った。午前の練習後には円陣で継続の大事さなどを訓示。「積み重ねがないとどうにもならない。彼らの目標は１軍で数字を残せるか。意識付けは今のうちからしていきたい」とした。