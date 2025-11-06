巨人の石塚裕惺内野手（１９）が、来年１月に行われる坂本勇人内野手（３６）の合同自主トレに参加することが５日、分かった。坂本は１年目のオフに阿部監督のグアム自主トレに参加し、２年目に全試合出場を達成し大ブレイク。レギュラーをつかみ取る１年になった。同じ遊撃手でドラフト１位のレジェンドの極意を吸収し、スター街道を駆け上がる。石塚にとって初めてのオフ。坂本が毎年、増田陸ら後輩と行っている合同自主トレ