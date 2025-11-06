プロ野球人の社会貢献活動を表彰する報知新聞社制定「ゴールデンスピリット賞」の第２６回受賞者が、阪神・近本光司外野手（３０）に決定した。主催試合（甲子園）の年間予約席を購入して、生まれ故郷の兵庫・淡路島在住者を年間２４０人招待。淡路島や自主トレ先の鹿児島・沖永良部島の子どもたちを対象に野球・スポーツ教室も開催している。また、一般社団法人「ＬＩＮＫＵＰ」を設立し、自ら理事を務める熱意や、離島支援・