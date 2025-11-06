スーパーバンタム級に転向したプロボクシング前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が、練習で使用するプライベートジムを建設していることが５日、分かった。場所は神奈川県内で、すでに内装は完成し、リングなども搬入されて練習を開始。「練習したい時にいつでもできるように」と“秘密基地”で爆発力に磨きをかける。来年には世界４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝を倒して世界４階級制覇