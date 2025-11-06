阪神のラファエル・ドリス投手（３７）が高知・安芸での秋季キャンプに途中合流するプランが５日、浮上した。支配下助っ人がシーズン終了直後に帰国せずに参加すれば異例。来季残留が確実となっている右腕が早くも動き出しそうだ。ドリスにとって、高知は「第３の故郷」だ。１９年に４シーズン在籍した阪神を退団し、メジャーなどを経て２４年から所属したのが四国ＩＬ高知だった。その高知で再び存在感を示して、今年７月に６