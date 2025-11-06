プロ野球歴代２位の通算５９６盗塁をマークした元南海（現ソフトバンク）外野手の広瀬叔功（ひろせ・よしのり）さんが２日午後４時３０分、心不全のため、広島県内の病院で死去した。８９歳だった。葬儀・告別式は家族ですでに執り行われた。野村克也さん、杉浦忠さん（ともに故人）らと南海の黄金時代を支えた。俊足と天才的な走塁術で６１年から５年連続で盗塁王を獲得。盗塁数は福本豊の１０６５に次ぎ、８割２分９厘の高い盗