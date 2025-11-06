楽天にドラフト５位で指名されたれいめいの伊藤大晟投手（１８）が５日、鹿児島市内で入団交渉を行い、契約金３０００万円、年俸５５０万円（金額はいずれも推定）で基本合意した。２０１４年から１０年間楽天に在籍した現パドレス・松井があこがれの左腕は「短期的な目標は一軍昇格。将来はメジャーに挑戦できるような、日本を代表する投手になりたいです。そして勝利に貢献できる投手を目指したいです」と決意を語った。古謝