オリックス・森友哉捕手（３０）が５日、自身に「無休指令」を発令した。故障に苦しみ、５０試合の出場にとどまった今季を「ほとんど何もやっていない」と改めて表現。６日からの秋季キャンプに志願参加し、今オフの練習計画も立てた。「例年なら休む時間をつくるけど、今年はその必要もないのかなと思っています」。この日、岸田監督らとともに空路で高知入り。７月に右太もも裏筋損傷で離脱したことも踏まえ「下半身を中心に