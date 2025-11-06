俳優の元Ｖ６・森田剛（４６）が、お茶目なジャージー姿を披露した。女優の妻・宮沢りえと所属する事務所「ＭＯＳＳ」によるスタジオ「ＭＯＳＳＳＴＵＤＩＯ」のインスタグラムのストーリーズが６日までに更新され、ピンク色のジャージーを着て撮影した写真が公開された。森田はフードをかぶり、両手はポケットへ。口元とあごにヒゲを生やし、すっかりワイルドだ。森田は５日、安部公房の名作小説「砂の女」の舞台化で主演