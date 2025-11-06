1962年に登場した南海電気鉄道「6000系」。手前が無塗装に戻された「6001編成」（記者撮影）【写真はこちらから】▶なんと60年以上にわたって南海高野線で現役のステンレス車両「6000系」▶無塗装に戻ったトップナンバーと通常デザインの編成を並べて車両基地で独占取材▶非冷房車時代の6000系を記録した《貴重な写真の数々》も一挙公開現在、南海電気鉄道を代表する車両といえば“レトロフューチャー”をデザイン