米各メディアが今オフのフリーエージェント（ＦＡ）選手のランキングを報じる中、米大リーグ公式サイトも５日（日本時間６日）、トップ３０人のランキングを発表。それぞれの紹介記事が掲載された。日本人選手ではヤクルトからポスティングシステムでメジャーを目指す村上宗隆内野手が最上位の８位で、フィットする球団としてドジャース、マリナーズ、ヤンキースとしている。次いでまだ西武がポスティングの利用可否を出して