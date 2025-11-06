茨城県水産試験場でボタンエビの養殖を担当する水谷宏太主任＝10月、茨城県ひたちなか市茨城県水産試験場（同県ひたちなか市）が、卵からふ化させたボタンエビを出荷サイズまで育てる養殖に成功した。県によると、全国初という。生産コストの削減に向けた試験に取り組み、県内事業者への技術移転も目指す。市場での高い商品価値が見込まれ、担当者は「新たなブランド水産物に育てたい」と意気込む。ボタンエビは、国内では福島