いきなりのアップセットが世界に衝撃を与えている。現地11月４日、U-17ワールドカップのグループステージ第１節で、優勝候補のU-17イングランドはベネズエラと対戦。０−３でまさかの完敗を喫した。40分に先制点を献上したイングランドは、動揺を隠しきれず、45分にも失点。後半の反撃もままならず、後半アディショナルタイムにも被弾して、万事休した。開催国カタールのメディア『QATAR TRIBUNE』は「ベネズエラはイング