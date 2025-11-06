日本サッカー協会（JFA）が11月６日、『サッカー日本代表2026ホームユニホーム』を発表した。来年6月に開幕する北中米W杯で着用する新キットのコンセプトは、「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施され、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる"最高の景色"を表現している。また、GKユニホームは「阿修羅」からインスピレーションを得た、大胆