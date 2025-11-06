小田原競輪場の開設76周年記念G3「北条早雲杯争奪戦」が開幕する。注目は12R特選だ。地元のエース郡司に期待する。立ち遅れることなく仕掛けて押し切る。中野のカカリ次第で新山のアタマも。穴は単騎の鈴木。＜1＞郡司浩平いつも通り普通に練習してきた。自分が前で自力。自力でやりたい気持ちがあるし、松井君にとっても後ろで得るものがあれば。連係のバリエーションも増やせたら。＜2＞清水裕友前回の決勝は仕掛け