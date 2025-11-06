5日、パリの百貨店前で抗議デモ参加者が掲げた「SHEIN」を拒否するプラカード（ロイター＝共同）【パリ共同】フランス政府は5日、低価格商品を扱う中国発のインターネット通販「SHEIN（シーイン）」が児童を想起させる成人用玩具「ラブドール」を販売したことに抗議が殺到、炎上したことを受け、同通販のサイトの停止手続きに入ると発表した。フランスメディアが伝えた。5日にパリの老舗デパートでシーインの店舗がオープンし