札幌・東警察署は2025年11月5日、特殊詐欺事件のいわゆる「受け子」や「出し子」をした詐欺などの疑いで、埼玉県に住む風俗店従業員の女（31）を逮捕しました。女は3月26日、札幌市東区に住む女性（80代）からキャッシュカード2枚をだまし取り、翌27日までの間にコンビニやスーパーのATMから計4回に渡って現金140万円を引き出した疑いが持たれています。女は「キャッシュカードをだまし取り、ATMで現金を