[11.5 欧州CLリーグフェーズ第4節](エティハド スタジアム)※29:00開始<出場メンバー>[マンチェスター・シティ]先発GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマDF 5 ジョン・ストーンズDF 24 ヨシュコ・グバルディオールDF 27 マテウス・ヌネスDF 33 ニコ・オライリーMF 4 ティジャーニ・ラインデルスMF 11 ジェレミ・ドクMF 14 ニコ・ゴンザレスMF 26 サビーニョMF 47 フィル・フォーデンFW 9 アーリング・ハーランド控えGK 1 ジェー