北海道・北見警察署は2025年11月5日、不同意わいせつの疑いで北見市に住む会社員の男（21）を逮捕しました。男は9月24日午後6時50分から午後7時53分ごろまでの間、北見市内の駐車場にとめた車内で、オホーツク総合親告局管内に住む女性（20代）の上半身を触るなど、わいせつな行為をした疑いです。男は「全て私が悪いので、弁解するようなことはありません」と容疑を認めています。男と女性は知人関係で、事件の4日後、女性