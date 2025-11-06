札幌・東警察署は2025年11月5日、窃盗の疑いで札幌市白石区本郷通2丁目北に住む56歳の女を逮捕しました。女は10月4日午後1時から午後2時38分までの間に札幌市東区中沼の会社敷地内にあった軽トラック（時価60万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。10月4日午後3時20分ごろ、被害にあった会社と別の会社の関係者から「近くにある会社の車の窓ガラスが割られている。軽トラックも盗まれているようだ」と警察に通報がありました。