北海道・中標津警察署は2025年11月5日、道交法違反（酒酔い運転）の疑いで、中標津町東3条北1丁目に住む無職の男（78）を現行犯逮捕しました。男は11月5日午後4時46分ごろ、中標津町西町1丁目付近の路上でアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態で、普通貨物車を運転した疑いです。男は「間違いありません」と容疑を認めていますが、警察への受け答えがままならないほど酒に酔った状態だったということです