北海道・美唄警察署は2025年11月5日、北海道青少年健全育成条例違反（淫行等の禁止）の疑いで、恵庭市黄金中央3丁目に住む自称・会社員の男（28）を逮捕しました。男は2024年10月22日から23日までの間に、自宅で当時17歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。男と少女はSNSを使って知り合ったということです。事件のあと、少女から美唄警察署への被害申告があり、その後1年近く捜査が続けられてきました。男は「逮捕さ