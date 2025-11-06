北海道・小樽警察署は2025年11月5日、公務執行妨害の疑いで沖縄県に住む会社役員の男（62）を現行犯逮捕しました。男は5日午後4時53分ごろ、小樽市朝里川温泉1丁目の路上で、男性警察官（48）に対し、胸を押したり、胸ぐらをつかむなどの暴行を加え職務を妨害した疑いが持たれています。事件の発端は、交通整理を巡る口論です。当時、現場では交通事故があり、片側交互通行にしていました。警察官の指示で1台の大型トレーラ&