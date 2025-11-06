フリーアナウンサーの神田愛花（45）が5日に放送されたフジテレビ「ホンマでっか!?TV」（水曜後9・00）に出演。MCの明石家さんま（70）が明かした冷蔵庫の設定に「一緒に住めない」と伝える場面があった。今回は「今日から得する20の節約術」と題して放送され、ゲスト出演した神田。「冷蔵庫の温度調節」の話題となり、評論家から「やってますか?」と尋ねられると「やってます。やってます」とうなずいた。評論家からは冷蔵