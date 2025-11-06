ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は4日目を迎える。注目は11Rだ。原田がどこまで動いてくるかで進入は変わりそう。いずれにしても本命はイン深谷。前半次第では大勝負になる。原田が一つでも内のコースから節イチの伸びで襲いかかる。坪井はそれをけん制しつつ絶妙差し。中田も外せない。＜1＞深谷知博ペラは3日目も変えた。足はそれなりで普通。出てる感じはない。全部を上積みしたい。＜2＞中田竜太